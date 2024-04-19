В Баку автомобиль за полмиллиона манатов совершил аварию - ФОТО
В Хатаинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на улице Юсифа Сафарова.
Автомобиль марки Mercedes Maybach на высокой скорости врезался в автомобиль Leap Motors C11, который остановился на красный свет светофора.
От удара Maybach деформировался, пострадала пассажирка Leap Motors.
К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.
Водитель автомобиля марки Maybach был доставлен в пункт проверки на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Проводится расследование.
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