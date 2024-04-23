Новый этап для PASHA Holding в бизнесе такси

В рамках своей экосистемной стратегии PASHA Holding исследует новые современные, прогрессивные направления бизнеса с целью расширения и дальнейшего развития, а также одновременно работает над улучшением существующих направлений. Одним из таких направлений является сотрудничество с платформами по вызову авто, передает Day.Az.

В 2023 года PASHA Holding начал сотрудничество с компанией Uklon. В ходе совместного партнерства было замечено положительное влияние райдхейлингового бизнеса на экосистему и определена его полезность с точки зрения привлечения и удержания новых клиентов в экосистеме. Совместные кампании с Umico, который также является частью экосистемы, были положительно восприняты клиентами.

С учетом вышеуказанного, компания ищет пути для увеличения ценности и доступа этого сервиса для более широкой аудитории своих клиентов. "Мы хотим развивать это направление быстрее, чем в данный момент. Для достижения этих целей PASHA Holding рассматривает возможность новых партнерских отношений в сфере вызова авто и ведет переговоры с лидерами рынка. Партнерство с Uklon было важным этапом нашего развития и мы благодарны ему как ценному опыту", - сообщили в пресс-службе холдинга. Таким образом, в ближайшее время сервис Uklon перестанет функционировать в стране.

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