В Азербайджане не ожидается сильного землетрясения

Населению не стоит волноваться, мощного землетрясения в Азербайджане не ожидается.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом журналистам заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, после землетрясения в Лянкяране был зафиксирован ряд небольших толчков.

Он упомянул, что произошедшее в Лянкяране землетрясение ощущалось и в Карабахе, но серьезных разрушений зафиксировано не было.

Отметим, что 11 мая в Лянкяране произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Землетрясение, очаг которого находился на глубине 20 километров, ощущалось в эпицентре около 6 баллов, в Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Астаринском, Нефтчалинском, Масаллинском, Билясуварском, Саатлинском, Сальянском, Бейлаганском, Имишлинском, Физулинском и других районах от 5 до 3 баллов.

Напомним, что в Баку проходит международная конференция на тему "Инновации в сфере сейсмоопасности и результаты современных инженерных практик на Кавказе".

В ходе конференции будут обсуждены вопросы сбора и анализа новейших сейсмических данных на Кавказе, концепции современных строительных норм, совершенствование каталога землетрясений, сейсмические методы и требования к оценке опасности и другие темы.

Конференция продлится три дня (с 13 по 15 мая).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!