В рамках Fintex Summit 2024 награждены спонсоры и партнеры

В Баку в рамках Fintex Summit 2024 состоялась церемония награждения спонсоров и партнеров саммита.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в число награжденных вошла и компания Visa, глобальный спонсор саммита.

Также были вручены награды представителям других спонсоров и партнеров саммита, в том числе ряда банков и организаций.

Отметим, что Fintex Summit 2024 начался 15 мая и завершится сегодня.

В первый день саммита состоялся обмен мнениями о процессах цифровизации в Азербайджане, будущем платежной индустрии, применении искусственного интеллекта, развитии безналичных платежей, развитии финтех-сферы в регионе и цифровых валют.

В своих выступлениях спикеры говорили о развитии платежных систем в странах, открытом банкинге, плюсах и минусах внедрения искусственного интеллекта, ускорении перехода на безналичные платежи, будущем цифровых валют.

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