В Азербайджане может быть установлена новая ответственность в отношении ряда лиц

В Азербайджане предлагается установить ответственность религиозных деятелей за создание условий для вступления несовершеннолетних в религиозный брак.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Наряду с этим предлагается установить меры наказания для медицинских работников (или других лиц), осуществляющих без уведомления скорой медицинской помощи роды на дому на регулярной основе.

Также рекомендуется совершенствование механизма реализации карательных мер и усиление контроля за их применением.

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