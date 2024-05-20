В Зангилане построены 4 ГЭС

Представители медиа посетили гидроэлектростанцию "Зангилан" Открытого акционерного общества "Азерэнержи", в открытии которой несколько дней назад принял участие Президент Ильхам Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев сказал журналистам, что в Зангиланском районе в 4 местах построены гидроэлектростанции общей мощностью 42 мегаватта, каждая по 10,5 мегаватта.

"Для обеспечения водой ГЭС, построенных на реке Охчучай, левом притоке реки Араз, на высоте 600 метров над уровнем моря построено головное водозаборное сооружение. Это важно не только для производства электроэнергии, но и для экологии и сельского хозяйства. Как известно, река Охчучай, протекающая по территории Зангиланского района, является наиболее загрязненной армянами рекой. Строительство этого водозаборного сооружения поспособствует очистке русла реки, загрязненного отходами промышленных предприятий, а также возрождению флоры и фауны. Это связано с тем, что установка этого сооружения не только создает условия для оседания загрязняющих веществ, но и для стока воды в зону нижнего течения и самовосстановления речной экосистемы", - сказал он.

Абдуллаев также сообщил, что на Зангиланской ГЭС и других гидроэлектростанциях установлены экотурбины. Они способны останавливаться, когда уровень воды в реке падает.

В настоящее время завершается строительство гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сказал он.

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