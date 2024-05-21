В Баку проходят похороны шехида Первой Карабахской войны

На Аллее шехидов, расположенной в поселке Бакиханов, проходят похороны пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны шехида Хасиева Сиявуша Назарали оглу.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Хасиев Сиявуш ранее был захоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон принимают участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Сабунчинского района, сотрудники правоохранительных органов Баку, военнослужащие и представители общественности.

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