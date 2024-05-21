Научной общественности представлен проект "Единый каталог и база данных рукописей Низами Гянджеви".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель трехлетнего проекта заключается в сборе точных данных о количестве и распространении в мире рукописей Низами Гянджеви, создании единого ресурса, документирующего количество, источники, подлинность и качество данных рукописей.

Напомним, что 11 ноября 2022 года в оксфордском Центре Низами Гянджеви был принят проект о создании единого каталога и базы данных рукописей Низами Гянджеви. Директорами проекта являются профессор персоведения Эдмунд Герциг из Оксфордского университета и ректор Бакинского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова, вице-президент НАНА, академик Наргиз Пашаева из Азербайджана. Они осуществляют контроль за работой проекта в своих странах и за проектом в целом.

В заседании круглого стола, проведенного в Баку 20 мая, приняли участие видные представители научной общественности Азербайджана, ученые Национальной Академии наук, Бакинского государственного университета, специалисты-востоковеды.

Академик Наргиз Пашаева, выступая на заседании круглого стола, говорила в целом о мероприятиях, проведенных оксфордским Центром Низами Гянджеви, начавшим функционировать в 2013 году, за истекший период. Она отметила, что с 2018 года Научный центр Низами Гянджеви обрел статус постоянного представительства в составе Института востоковедения Оксфордского университета. Центр продолжает свою деятельность в области литературы, переводов, истории, археологии, обучения и культуры, и, конечно, играет особую роль в исследовании и пропаганде наследия Низами.

Академик Наргиз Пашаева коснулась в своем выступлении также традиций существующей в Азербайджане школы востоковедения, проведения исследований видными учеными-востоковедами и подчеркнула, что новый проект в данной сфере откроет возможности для дальнейшего усиления и укрепления традиций этой школы, привлечения молодых специалистов к фундаментальным исследованиям.

Профессор из Англии: Низами Гянджеви - великий поэт Азербайджана

Профессор Эдмунд Герциг, выступая на заседании круглого стола, констатировал, что этот проект представляет особый интерес, и сказал: "Это проект о поэте Низами Гянджеви. Низами Гянджеви - великий поэт Азербайджана. Одновременно в рамках данного проекта консолидировались ученые трех стран - Ирана, Азербайджана и Англии".

Он довел до внимания, что после создания единого каталога и онлайн базы данных доступ к этим сведениям будет возможен во всем мире: "Низами Гянджеви является известным поэтом не только в одной стране, но и во всем мире, его рукописи представляют интерес для всех. "Шахнаме" Фирдоуси и "Хамсе" Низами - наиболее исследуемые произведения в мире. Обложка рукописей Низами, будучи переписана после смерти поэта, сохранилась во всех знаменитых библиотеках мира до Индии и Ближнего Востока. Исключительную роль в этом контексте сыграла Гянджа, где он родился".

По словам профессора, на сегодняшний день был недостающий момент для исследователей и поклонников Низами: "Этот момент был связан с отсутствием единого каталога или отсутствием каталога в современных стандартах. Кроме того, до сих пор не уделялось внимания качеству бумаги, вопросам переплета. Некоторые каталоги написаны 100-150 лет назад. В то время каталогизация была недостаточно развита. Мы приступили к этой работе. В итоге у нас будет большой каталог на трех языках. Вслед за этим мы обеспечим доступность каталога во всем мире. В дальнейшем переводчики смогут воспользоваться более надежным каталогом. Этот проект очень ценен для меня. Вот уже несколько лет мы каждый день обсуждаем с Наргиз ханым данный вопрос".

Доцент отделения германских и славянских исследований Тулейнского университета США, доктор философии по сравнительному литературоведению Элио Бранкафорте (Гарвард) говорил на заседании круглого стола о значении проекта, подчеркнул, что творчество Низами Гянджеви вызывает большой интерес в мире, а также высоко оценил в целом исследования, проводимые азербайджанскими учеными.

К международному проекту привлечены ученые трех стран

Отметим, что исследователи проекта - профессор Центра Большой исламской энциклопедии Мир-Ансари из Ирана, Насиб Геюшев из Института рукописей Национальной Академии наук Азербайджана и Мохаммад Эмами из Колледжа Вадхам Оксфордского университета.

Исследовательская группа должна предоставлять директорам проекта квартальные отчеты и использовать полученные у них консультации при реализации проекта.

Профессор Мир-Ансари проводит исследования в Тегеране, Баку и Оксфорде, кодирует и каталогизирует рукописи. Он преподавал персидский язык, каталогизацию в Бакинском филиале МГУ избранным студентам факультета востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ). Он также проводил обучение работников Института рукописей методом исследования по кодикологии, каталогизации, использованию имеющихся каталогов рукописей и персидских рукописей.

Заведующий отделом исследования персоязычных рукописей Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доктор филологических наук Насиб Геюшев участвует в рассмотрении рукописей, их кодировании и каталогизации, переводит на азербайджанский язык. Он также вносит вклад в проект путем получения информации из русскоязычных библиотечных каталогов.

Мохаммад Эмами переводит записи каталога с персидского на английский язык, а также загружает документы на персидском и английском языках в Оксфордский архив исследований SDS (служба программного обеспечения Software Delivery Service) и ORA (Oxford Research Archive).

Было отмечено, что профессор Мир-Ансари по возвращении из Азербайджана представил доктору Насибу Геюшеву основные сведения о каталогизированных рукописях и продолжил сотрудничество. Кроме того, Мир-Ансари представил 4 отчета относительно каталогизации рукописей Низами Гянджеви и связанной с этим деятельности.

На заседании круглого стола также состоялись обсуждения, связанные с проектом. В рамках обсуждений выступили доктор филологических наук Насиб Геюшев, доктор филологических наук, профессор кафедры арабской филологии факультета востоковедения БГУ Аида Гасымова, доктор исторических наук, доцент Нигяр Гезалова из Института истории и этнографии имени А.А.Бакиханова НАНА, доктор филологических наук, доцент Шафаг Дадашева из Университета АДА, ведущий научный сотрудник отдела исследований персоязычных рукописей Института рукописей имени Мухаммеда Физули, доктор философии по филологии Жаля Шукюрова, доктор исторических наук, доцент Тофиг Наджафли из Института истории и этнографии имени А.А.Бакиханова НАНА, главный эксперт Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, старший научный сотрудник отдела исследований персоязычных рукописей Мустафа Алиев, директор Института рукописей академик Теймур Керимли, академики Низами Джафаров, Акиф Ализаде, декан факультета востоковедения БГУ, доктор философии по филологии, доцент Айдан Хандан, декан филологического факультета, доктор философии по филологии, доцент Эльчин Мамедов.

Подчеркнуто, что около 4000 произведений Низами Гянджеви, будучи неоднократно переписаны в течение почти 600 лет, сохранились в библиотеках стран Ближнего Востока, Южной и Средней Азии, Кавказа и западных стран. Создание единого каталога необходимо потому, что имеющиеся сведения являются разрозненными и устаревшими, они не охватывают кодикологических подробностей, ценных примечаний переписчиков текста, а порой допускают исторические ошибки. Кроме того, некоторые важные рукописи хранятся в частных коллекциях, поэтому не имеют каталога.

Каталог будет издан на азербайджанском, персидском и английском языках

Единый каталог произведений Низами Гянджеви первоначально будет размещен в архиве исследований Оксфордского университета (ORA), как база данных на персидском и английском языках.

По завершении проекта каталог будет издан в виде книги на азербайджанском, персидском и английском языках.

Будут подготовлены научные статьи по истории и кодикологии рукописей Низами.

На сегодняшний день в реализации проекта достигнут значительный прогресс, эта работа успешно продолжается.