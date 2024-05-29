Названа дата первого рейса из Азербайджана в Мекку для совершения хаджа

Завершен прием документов для совершения паломничества (хадж) и названа дата первого рейса из Азербайджана в Мекку.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа.

Было отмечено, что квота в 1500 человек, выделенная для азербайджанских паломников, уже заполнена.

Первый рейс из Азербайджана в Мекку для паломничества будет совершен 4 июня.

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