https://news.day.az/society/1663891.html Названа дата первого рейса из Азербайджана в Мекку для совершения хаджа
Названа дата первого рейса из Азербайджана в Мекку для совершения хаджа
Завершен прием документов для совершения паломничества (хадж) и названа дата первого рейса из Азербайджана в Мекку.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило Управление мусульман Кавказа.
Было отмечено, что квота в 1500 человек, выделенная для азербайджанских паломников, уже заполнена.
Первый рейс из Азербайджана в Мекку для паломничества будет совершен 4 июня.
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