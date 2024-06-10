В Зардабе задержаны два наркокурьера

В Зардабском районе задержаны два наркокурьера.

Об этом Day.Az сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что сотрудниками Зардабского РОП были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Ровшан Байрамлы и Измир Рустамов. У них было обнаружено 2 кг опия, героина, метамфетамина и марихуаны, а также 50 таблеток психотропных веществ.

В ходе расследования установлено, что указанные лица за материальное вознаграждение выполняли курьерские функции для гражданина Ирана, занимавшегося наркоторговлей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении Р.Байрамлы и И.Рустамова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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