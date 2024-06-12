Грейс Фу напомнила Эльдару Азизову о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым

Несколько дней назад в Сингапуре состоялся 9-й Всемирный саммит городов.

Как передает Day.Az, в саммите, в котором приняли участие мэры ряда городов мира, также приняла участие делегация под руководством главы исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

Основными темами форума, в котором приняли участие представители 87 стран, включая такие города как Бангкок, Глазго, Шанхай, Прага, Роттердам, были устойчивость и пригодность для жизни городов. В рамках саммита обсуждались такие важные вопросы, как переход на зеленую энергию, повышение пригодности для жизни городов, устойчивое развитие и другие важные темы.

Выступая на форуме, Эльдар Азизов рассказал участникам мероприятия о Баку. Он отметил, что благодаря политике Президента страны Ильхама Алиева, Баку качественно изменился и сегодня выступает как креативный город. В столице было создано около 400 парков, и в настоящее время ведется строительство 10 новых мега-парков.

В рамках визита состоялась встреча делегации с министром устойчивого развития и окружающей среды Сингапура, Грейс Фу. В ходе этой встречи министр поделилась воспоминаниями о том, как однажды на одном из мероприятий столкнулась с Президентом Ильхамом Алиевым и выразила свое восхищение его знаниями иностранных языков, политической грамотностью и способностью правильно анализировать проблемы. В ходе встречи Эльдар Азизов вручил министру издания о Баку.

Комментируя визит, Эльдар Азизов отметил: "Находясь в Сингапуре, наше чувство самодостаточности еще более возросло. Благодаря политике Президента Ильхама Алиева, сегодня Баку не только не отстает от Сингапура в коммунальной и некоторых других сферах, но и по ряду показателей его опережает. Сегодня город Баку более ухоженный и чистый. Это отмечают как местные жители, так и многочисленные туристы, посещающие наш город".

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