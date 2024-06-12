В Badamdar Hotel Residence состоялся конкурс детской моды Azerbaijan Kids Best Model 2024, организованный Star Kids Group, сообщает Day.Az.

В модном дефиле приняли участие около восьмидесяти юных моделей от 4 до 14 лет. Жюри традиционно возглавляла доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова. В жюри также вошли заслуженная артистка Шоле Сафаралиева, певцы Абдул Халид, Ульви Гылындж, представители индустрии моды Хавер Абдуллаева, Илаха Алиева, Алсу Асадзаде и Афруз Амирова.

"Наша цель - развивать творческий потенциал детей и молодежи, обладающих особыми талантами, а также продвигать их сначала на родине, а затем за ее пределами", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Юные конкурсанты были отмечены в различных номинациях дипломами, кубками и ценными призами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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