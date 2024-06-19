В ряде районов Азербайджана будет ветрено

В некоторых районах Азербайджана вечером 19 июня ожидается сильный ветер, ветреная погода сохранится 20 и 21 июня.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

По данным синоптиков, в Гобустанском, Сиязанском, Алтыагачском, Хызинском, Шабранском, Хачмазском, Сальянском, Ордубадском, Джульфинском, Бейлаганском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агдеринском, Агджабединском, Шекинском, Балакенском, Гахском, Огузском, Загатальском, Товузском, Самухском, Гёйчайском, Агстафинском, Гедабейском, Дашкесанском, Агдашском районах скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с., что соответствует "желтому" предупреждению.

В Геранбойском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгельском, Мингячевирском, Шамкирском, Нефтчалинском районах скорость ветра составит 20,8-28,4 м/с, что соответствует "оранжевому" предупреждению.

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