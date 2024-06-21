Гидрометцентр предупреждает

На 21-22 июня синоптики объявили желтые, оранжевые и красные предупреждения о погоде.

Как сообщил Day.Az начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, вчера в ряде регионов страны дул сильный западный ветер, прошли ливни.

"В Газах-Гяндже, Губа-Гусаре, Дашкесане-Гядабее, низменных районах, в Лянкяране, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидается нестабильная погода, до второй половины дня 23 июня ливни, грозы, град. Ожидаются паводки в ряде рек. В связи с предстоящей ветреной погодой 21-22 июня просим граждан учитывать желтые, оранжевые и красные предупреждения, выдаваемые синоптиками,и не забывать о мерах предосторожности".

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