Гидрометцентр предупреждает

Сделано предупреждение в связи с ожидаемой погодой в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, днем 24-25 июня в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди и грозы.

В отдельных регионах (Дашкесан-Гядабей, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) возможны кратковременные ливни и град.

Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона ожидаются паводки и наводнения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!