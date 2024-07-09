В отелях "Palace" и "Карабах" в Ханкенди созданы все условия для комфорта гостей

Группа представителей СМИ Азербайджана ознакомилась с условиями, созданными в отелях "Palace" и "Карабах" в городе Ханкенди, в церемониях открытия которых после капитального ремонта и реставрации 5 июля принял участие Президент Ильхам Алиев.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в отеле "Palace" имеются 54 номера различного типа.

Здесь также созданы самые современные пространства для объектов общественного питания. Ресторан, состоящий из вестибюля, открытой и закрытой террас, сможет принимать 300 гостей.

Кроме того, здесь будут функционировать ресторан для завтраков, рестораны Şirin Coffee & Bakery, Cafe Park-Fast Food и Dəfnə. В зонах развлечений и отдыха отеля созданы SPA-центр, сауна и крытый бассейн, спортивный зал.

Затем журналистам была предоставлена подробная информация об условиях, созданных в отеле "Карабах".

В 2023 году, после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана в результате 24-часовых локальных антитеррористических мероприятий, в отеле, на основе поручения Президента Азербайджана, начались работы по ремонту, реставрации и реконструкции. После работ по реконструкции зданию возвращен первоначальный вид.

Было отмечено, что отелю также возвращено прежнее название, и он будет функционировать под названием "Карабах". Здесь созданы все условия для удобства гостей, посещающих город Ханкенди. Имеются номера различных категорий, в распоряжение гостей также будет передан ресторан. В отеле можно будет проводить деловые встречи и мероприятия.

На прилегающей к отелю территории проведены работы по благоустройству.

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