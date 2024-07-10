https://news.day.az/society/1673944.html Изменен скоростной режим на одной из дорог
Изменен скоростной режим на одной из дорог
На 61,5-м км автодороги Алят - Астара - госграница с Исламской Республикой Иран (участок, проходящий через село Марышлы Сальянского района) в целях повышения безопасности участников дорожного движения скоростной предел снижен со 110 км/ч до 90 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Агентство просит водителей для охраны безопасности дорожного движения соблюдать скоростной режим.
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