https://news.day.az/society/1674701.html Завтра в этих районах Баку не будет газа
Завтра в этих районах Баку не будет газа
Завтра будет временно приостановлено газоснабжение в части Насиминского и Хатаинского районов Баку.
Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", в связи с устранением сильной утечки на газопроводе на месте сноса моста Джаваншира на ул. У. Гаджибекова в Насиминском районе Баку завтра с 13:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено до окончания работ.
Во время проведения ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение на ул. У. Гаджибекова в Насиминском районе и на ул. Гасана Салмани в Хатаинском районе.
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