Завтра в этих районах Баку не будет газа

Завтра будет временно приостановлено газоснабжение в части Насиминского и Хатаинского районов Баку.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", в связи с устранением сильной утечки на газопроводе на месте сноса моста Джаваншира на ул. У. Гаджибекова в Насиминском районе Баку завтра с 13:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено до окончания работ.

Во время проведения ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение на ул. У. Гаджибекова в Насиминском районе и на ул. Гасана Салмани в Хатаинском районе.

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