https://news.day.az/society/1674952.html Новые данные по численности населения Азербайджана
Новые данные по численности населения Азербайджана
Население страны с начала года увеличилось на 16 376 человек или на 0,2 процента? gо состоянию на 1 июня 2024 года достигло 10197146 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата.
Сообщается, что 54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.
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