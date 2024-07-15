Новые данные по численности населения Азербайджана

Население страны с начала года увеличилось на 16 376 человек или на 0,2 процента? gо состоянию на 1 июня 2024 года достигло 10197146 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомстата.

Сообщается, что 54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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