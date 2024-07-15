https://news.day.az/society/1675030.html Новый глава Исполнительной власти Дашкесанского района - Досье
Новый глава Исполнительной власти Дашкесанского района - Досье
Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева главой Исполнительной власти Дашкесанского района назначен Орхан Аббасов. Он сменил на этом посту освобожденного от должности в прошлом году Ахада Абиева.
Как сообщает в понедельник Day.Az, Орхан Иршад оглу Аббасов окончил Университет Западного Мичигана (США).
Он занимал различные должности в министерстве образования Азербайджанской Республики.
До нынешнего назначения был заместителем директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.
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