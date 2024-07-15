Новый глава Исполнительной власти Дашкесанского района

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева главой Исполнительной власти Дашкесанского района назначен Орхан Аббасов. Он сменил на этом посту освобожденного от должности в прошлом году Ахада Абиева.

Как сообщает в понедельник Day.Az, Орхан Иршад оглу Аббасов окончил Университет Западного Мичигана (США).

Он занимал различные должности в министерстве образования Азербайджанской Республики.

До нынешнего назначения был заместителем директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

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