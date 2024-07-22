https://news.day.az/society/1676559.html Пожар в жилом доме в Хырдалане, жильцов эвакуировали
Пожар в жилом доме в Хырдалане, жильцов эвакуировали
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном доме по ул. Х.Асланова в г. Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были привлечены соответствующие силы министерства. При оценке оперативной обстановки было установлено, что горит электропроводка вдоль шахты 14-этажного дома.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был быстро потушен. В рамках мер безопасности жильцы были эвакуированы.
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