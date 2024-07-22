В Баку нейтрализован мужчина, взявший в заложники ребенка и угрожавший убить его

В Сураханском районе Баку обезвредили человека, который взял в заложники ребенка и угрожал убить его.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, разыскиваемый ранее судимый за военные и другие преступления Х.Ахмедов не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление, взял ребенка в заложники, приставил к его горлу холодное оружие и продолжал совершать неадекватные действия, угрожая его жизни.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения, в результате чего сотрудники полиции, приняв во внимание безопасность окружающих его людей и ребенка, нейтрализовали его с применением табельного оружия.

По факту проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!