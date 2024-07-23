В Азербайджане задержан кибермошенник

Задержан мужчина, совершавший кибератаки на серверы различных структур.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с киберпреступностью, был задержан Раджабов Шахин Раджаб оглу, представлявшийся специалистом по вопросам IT-безопасности.

Было установлено, что Шахин Раджабов звонил в различные учреждения и организации, представляясь специалистом по вопросам IT-безопасности, и, заявлял, что серверы и электронные сервисы, на которых размещены домены этих учреждений и организаций находятся под его контролем. Он отправлял поддельные счета-фактуры этим структурам с требованием срочно произвести платежи, угрожая тем, что в противном случае он полностью приостановит деятельность этих структур в сфере онлайн-услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, могут сообщить об этом в Главное управление МВД.

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