Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности

В связи с инцидентом, произошедшим в Бинагадинском районе Баку, проводится расследование.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос сообщили в пресс-службе МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. УК Азербайджана.

Стороны конфликта Н. Джалилов и А.Агаев привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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