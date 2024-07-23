https://news.day.az/society/1676839.html Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
В связи с инцидентом, произошедшим в Бинагадинском районе Баку, проводится расследование.
Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос сообщили в пресс-службе МВД.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. УК Азербайджана.
Стороны конфликта Н. Джалилов и А.Агаев привлечены к уголовной ответственности.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
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