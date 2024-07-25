Иностранные путешественники в Карабахе

Сегодня начался визит в Карабах расширенной делегации из 35 человек, в том числе главы одного из четырех крупнейших клубов путешественников мира - туристического клуба MTP (Most Traveled People).

Как сообщает в четверг Day.Az, делегацию возглавляет Чарльз Вили (Charles Veley), чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира, к поездке приоединились международные путешественники из 13 стран (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Португалия, Филиппины, Польша, Венгрия и другие).

Ранее члены клуба MTP (Most Traveled People) 3 раза посещали Карабах и Восточный Зангезур, это 4-й по счету визит его членов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

За 4 года, прошедшие после Отечественной войны, около 400 международных путешественников большими группами из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз. Сегодняшняя поездка - одиннадцатая.

Эти поездки имеют исключительное значение для демонстрации миру реалий, позволяя на месте ознакомиться с масштабными разрушениями на освобожденных от оккупации территориях и проведенными объемными строительно-восстановительными работами. У международных путешественников много подписчиков в социальных сетях из самых разных регионов мира.

Основатель и руководитель туристического клуба MTP (Most Traveled People), американский путешественник Чарльз Вили (Charles Veley) несколько дней назад также принял участие во II Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией". На этом форуме он подчеркнул роль международных путешественников в разоблачении "fake news", объяснив резкую разницу между ложной информацией о Карабахе, представленной в ряде зарубежных СМИ, и тем, что он видит на месте.

Поездка MTP на этот раз продлится три дня. Визит делегации в Карабах начался с Физули. Сегодня международные путешественники посетят Ходжавенд, Шушу, Ханкенди и Агдам, а завтра отправятся в Восточный Зангезур. В последний день поездки делегация посетит Зангилан и Джебраил.

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