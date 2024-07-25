Нам очень хочется узнать больше об Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend путешественница из Филиппин Джамель Сантос.

"Приехав сюда, я была очень впечатлена. Еще в Баку мы были впечатлены архитектурой, зданиями, людьми и местной кухней. Теперь нам очень хочется узнать больше об этой стране", - подчеркнула она.

Отметим, что делегация из 35 человек туристического клуба Most Traveled People (MTP) - одного из четырех крупнейших клубов путешественников в мире в рамках своего визита в Карабах и Восточный Зангезур прибыла в город Шуша.

В ходе визита международные путешественники ознакомятся с городом Шуша, историческими местами и загадочной природой этого места, а также с восстановительно-строительными работами, проведенными Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

Напомним, что делегацию возглавляет Чарльз Вили (Charles Veley), чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира, к поездке приоединились международные путешественники из 13 стран (США, Великобритания, Германия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Португалия, Филиппины, Польша, Венгрия и другие).

Ранее члены клуба MTP (Most Traveled People) 3 раза посещали Карабах и Восточный Зангезур, это 4-й по счету визит его членов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. За 4 года, прошедшие после Отечественной войны, около 400 международных путешественников большими группами из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз. Сегодняшняя поездка - одиннадцатая.

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