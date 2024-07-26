Oпределен размер денежной компенсации работникам органов юстиции за аренду жилья

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок определения размера и выплаты денежной компенсации за аренду жилья работникам органов юстиции и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в органах юстиции и проживающим в связи с этим в арендуемой квартире".

Как сообщает в пятницу Day.Az, денежная компенсация за аренду жилья предоставляется работникам органов юстиции и членам их семей.

В связи со сменой места службы в органах юстиции работникам и членам их семей, не имеющим места жительства и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, в зависимости от места жительства в течение периода службы денежная компенсация за аренду квартиры выплачивается ежемесячно в следующих суммах:

- в городе Баку - 150 манатов;

- в городах Гянджа, Нахчыван, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронском районе - 100 манатов;

- в других городах и районных центрах - 75 манатов;

- в других населенных пунктах - 55 манатов.

Работнику юстиции ежемесячно выплачивается дополнительная денежная компенсация в размере 50 процентов от указанных соответствующих компенсаций на каждого члена его семьи.

Платежи производятся в соответствии с законом "О безналичных расчетах".

Денежная компенсация работнику юстиции и членам его семьи, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в органах юстиции и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, в течение периода прохождения им службы выплачивается на основании следующих документов:

- заявление (рапорт) сотрудника юстиции;

- справка, выдаваемая местными подразделениями Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана о наличии или отсутствии квартиры (жилой площади) в собственности его и совершеннолетних членов семьи на территории расположения соответствующего органа юстиции, в котором проходит службу сотрудник юстиции;

- нотариально заверенный договор аренды квартиры;

- копия удостоверения личности сотрудника юстиции и членов его семьи, свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей в возрасте до 15 лет.

Эти документы или информация не запрашиваются у сотрудника юстиции, если запрашиваемые документы или информация могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему "Электронного правительства".

В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему "Электронного правительства" невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия работника юстиции или обеспечивается работником юстиции.

Прибывший на новое место службы сотрудник юстиции должен представить документы, предусмотренные при обращении с заявлением (рапортом) о проживании в арендуемом помещении. Денежная компенсация за аренду квартиры, начисляемая со дня подписания договора аренды квартиры, но не ранее дня назначения на новую должность, выплачивается после приказа об этом руководителя судебного органа.

Установленные документы должны подаваться ежегодно путем повторного сбора. Если в составе семьи работника юстиции произошли изменения, он должен сообщить об этом руководству и предоставить соответствующие документы о денежной компенсации.

Работникам юстиции, которые обеспечены министерством юстиции жиллощадью, денежная компенсация за аренду жилья не выплачивается.

Указанные в порядке вопросы финансирования будут осуществляться за счет средств, выделенных министерству юстиции из государственного бюджета Азербайджанской Республики.

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