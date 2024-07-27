МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, и сильный ветер.

МЧС призывает к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

"Населению рекомендуется избегать районы, подверженные селям и паводкам, а при угрозе наводнений незамедлительно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

С учетом того, что летом люди направляются на пляжи для отдыха, МЧС напоминает, что заходить в море в сильную ветреную погоду опасно.

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.). Если вы находитесь на открытом воздухе, не приближайтесь к линиям электропередачи и антеннам, не стойте под деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, остановите движение, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы", - говорится в сообщении.

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