На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения, которая была снижена на некоторых полосах движения на 20 км/ч из-за дождя.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

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