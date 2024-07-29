https://news.day.az/society/1678053.html На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения
На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения
На автодороге Зыхский круг-аэропорт восстановлена скорость движения, которая была снижена на некоторых полосах движения на 20 км/ч из-за дождя.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.
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