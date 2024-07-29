https://news.day.az/society/1678203.html По ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы - ФОТО
По ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы - ФОТО
В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 31 июля и 1 августа дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщили в АЖД, передает Day.Az.
Согласно информации, поезда Баку-Агстафа-Баку в рамках обычного графика курсируют ежедневно утром и вечером в обоих направлениях.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".
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