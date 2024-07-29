По ж/д маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные рейсы

В целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило на 31 июля и 1 августа дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщили в АЖД, передает Day.Az.

Согласно информации, поезда Баку-Агстафа-Баку в рамках обычного графика курсируют ежедневно утром и вечером в обоих направлениях.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте АЖД (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".

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