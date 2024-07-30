Разрабатывается новая программа, связанная с градостроительством

Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана разрабатывается обширная программа мероприятий по правилам организации и функционирования единой информационной системы градостроительной и строительной деятельности.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления за круглым столом руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане.

"Комитет реализует современные подходы к планированию территорий, такие как применение природоохранных решений, увеличение площади общественных пространств.

При разработке генеральных планов Баку и других городов особое внимание уделяется охране окружающей среды. Деятельность в этом направлении включает развитие сектора цифрового строительства, эффективное использование ресурсов. В строительстве уделяется внимание энергоэффективности, установке солнечных отопительных систем", - добавил он.

Напомним, что в Баку состоялся круглый стол руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане - это специальная встреча на высоком уровне ведущих лидеров отраслей Азербайджана, включая генеральных директоров, министров, строительных компаний ОАЭ, президента COP29 и лидера высокого уровня ООН по COP29.

Это уникальное мероприятие придаст импульс сотрудничеству и устойчивому развитию в строительном секторе Азербайджана, предоставив платформу для обсуждения вызовов, изучения возможностей и определения благоприятной политики.

Круглый стол подчеркивает важную роль "зеленого" строительства в достижении глобальных климатических целей и, указывая на важную веху на пути к COP29, создает основу для целенаправленных бизнес-операций и сотрудничества с серьезными результатами для Азербайджана и за его пределами.

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