В Баку столкнулись два автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло рядом со станцией метро "Улдуз".

В результате столкновения автобусов №№ 38 и 36 есть пострадавшие.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи около 15:00 поступил вызов о столкновении двух автобусов. На место выехала бригада скорой помощи. Две женщины с различными травмами были госпитализированы в Клинический медцентр.

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