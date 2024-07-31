Волонтеры COP29 провели в Баку экологическую акцию

30 июля волонтеры COP29 провели экологическую акцию в центральных районах Баку с целью повышения экологической активности населения и просвещения в области охраны окружающей среды. В мероприятии под девизом "Посади семена во имя "зеленого" будущего", направленном на продвижение экологической устойчивости и "зеленого" образа жизни, приняли участие 50 волонтеров, которые также привлекли к кампании местных жителей.

Как сообщает Day.Az, мероприятие стартовало в комплексе "Zirə Gülçülük". Здесь волонтеры ознакомились с деятельностью комплекса, получили ценную информацию о различных видах растений и методах устойчивого садоводства. Затем они побывали в различных местах города, в том числе в парке Гусейна Джавида, парке "Сахиль", Ичеришехер, а также Информационном центре COP29, расположенном на Приморском бульваре, жителям города были розданы заранее подготовленные пакеты с семенами растений.

В рамках акции волонтеры, проводившие информирующие беседы и опросы населения, адресовали жителям столицы вопросы о мерах и других инициативах по выполнению экологических обязательств, поделились практическими советами в соответствующих областях.

Отметим, что данная акция является составной частью различных социально-экологических проектов, реализуемых волонтерами COP29 с целью обеспечения общественного участия в решении проблем климата, акцентирования внимания на важности коллективных действий по охране окружающей среды и привлечения внимания общественности к существующим проблемам в этой области.

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