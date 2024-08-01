Обучение в Баку, Сумгайыте и Абшероне будет дистанционным

В связи с проведением COP29 с 12 по 22 ноября 2024 года в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе обучение по уровням профессионального, среднего специального и высшего образования будет дистанционным.

Как сообщает в четверг Day.Az, это отражено в постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджанской Республики, в период проведения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения"

Согласно постановлению, с 12 по 22 ноября 2024 года в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе будет применяться дистанционное обучение по ступеням профессионального, среднего специального и высшего образования.

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