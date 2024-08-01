В Азербайджане начнет работу медиа-центр в связи с парламентскими выборами
В связи с парламентскими выборами начнет работу медиа-центр.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
По его словам, в связи с этим ведутся подготовительные работы и в ближайшие дни состоится открытие медиа-центра.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.
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