В Лачине проводится V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир"

V Летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за зеленый мир" проводится с 1 по 7 августа 2024 года Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева на древней азербайджанской земле - в Лачине.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в нем принимают участие 115 молодых людей, проживающих в различных странах мира, в том числе азербайджанцев и представителей других народов, питающих дружественное отношение к нашей стране.

В течение недели участники лагеря получат возможность ознакомиться с историческими, культурными памятниками Лачина, а также Карабаха, встретиться с членами семей шехидов и ветеранами, а также с экспертами в различных сферах, принять участие в семинарах и интеллектуальных играх.

Кроме того, планируется организовать поездки молодежи в центр ковроткачества "Ислими", центр "Gilabi Ceramic", рыбное хозяйство "Хакари", творческую студию "Хочазфильм", село Забух, Шушу и в ряд других городов Карабаха.

Летние лагеря являются прекрасной возможностью для дальнейшего укрепления связей нового поколения азербайджанцев за рубежом с родной страной, развития их навыков успешно представлять Азербайджан, их взаимодействия друг с другом, обретения новых друзей и пр.

В лагере принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, обладающие навыками общения на азербайджанском языке. Расходы на участие в лагере покрываются в полном объеме.

1 августа состоялась первая ознакомительная и информационная сессия участников лагеря, прибывших в город Лачин. 2 августа пройдет официальная церемония открытия V летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир". В церемонии ожидаются участие и выступление заведующей отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиевой, председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масима Мамедова, заместителя министра культуры Фарида Джафарова, представителя Фонда Гейдара Алиева Эльвина Асланова.

Напомним, что при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева на сегодняшний день было организовано 4 летних лагеря диаспорской молодежи в городах Шеки, Шамахы, Шуша и Нахчыван. В них приняли участие сотни молодых людей, проживающих в более чем 50 странах мира.

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