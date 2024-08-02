Стала известна личность погибшей в результате ДТП на дороге Баку-Губа

Установлена ​​личность погибшей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия на дороге Баку-Губа.

Как сообщает Day.Az, погибшей в результате ДТП является Агаева Марьям Магсуд гызы (2006 г.р).

Напомним, 2 августа около 11.00 на 29-м километре дороги Баку-Сумгайыт столкнулись следовавший по экспресс-маршруту автобус марки NEOPLAN (99-JH-667), управляемый Гусейновым Назимом Кязым оглу, и автобус "İSUZU" (50-DO-539) маршрута N42, за рулем которого находился Юнусов Адиль Шамиль оглу.

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