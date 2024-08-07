В V летнем лагере диаспорcкой молодежи прошло мероприятие на тему "Есть идея для диаспоры"

Очередная панельная дискуссия в рамках V летнего лагеря диаспорской молодежи в Лачине была посвящена теме "Есть идея для диаспоры".

Как сообщает в среду Day.Az, гостями панельной дискуссии, прошедшей под модераторством председателя правления Ассоциации индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана Эльвина Аббасова, стали руководитель компании MaxTexno, эксперт по ИКТ Ильгар Джафаров, председатель правления компании Destec Group, советник ректора АГУНП, бизнес-консультант Сакит Самедов и эксперт по стратегическим коммуникациям Сафар Асланов.

Гости, которые в свое время жили за рубежом, установили интересный интерактивный диалог с участниками, обсудили пути популяризации страны, поделились своим опытом в этом направлении. Участники лагеря высказали свои идеи о бизнес-возможностях, направленных на популяризацию страны, а также о дальнейшем развитии диаспоры.

Была подчеркнута важность развития молодежи в сферах информационных технологий, цифровизации, кибербезопасности и других подобных сферах в соответствии с современными требованиями.

Участники лагеря с интересом встречали каждую лекцию, задавая многочисленные вопросы.

Отметим, что с 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине проводится V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева.

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