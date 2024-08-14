Госслужба Азербайджана начала исследование рынка услуг широкополосного доступа в интернет

Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана начато исследование по признакам нарушения требований Кодекса конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в интернет.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend сообщили в Госслужбе.

"В последнее время в СМИ, на официальных интернет-страницах некоторых интернет-провайдеров, а также в социальных сетях появляются сообщения о повышении минимальных тарифов на интернет-услуги субъектами естественных монополий и рядом частных провайдеров, действующих на рынке услуг широкополосного доступа в интернет. Многочисленные обращения граждан по этому вопросу поступают и в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Так, после внесения изменений, предусмотренных интернет-провайдерами, стало известно, что услуги оптоволоконного интернета с текущим минимальным тарифом со скоростью в 40 Мбит/с и ежемесячной платой в 18 манатов будут заменены тарифом со скоростью в 100 Мбит/с и ежемесячной платой в 25 манатов. В результате стоимость минимального тарифа на услуги оптоволоконного интернета, сформированного для клиентов (в том числе потребителей), резко возрастет. Кроме того, установлено, что клиенты, желающие выбрать более низкую скорость интернета (ниже 100 Мбит/с), будут ограничены в своих возможностях, и высокоскоростные интернет-пакеты будут предлагаться по высокой цене без учета их покупательной способности.

В результате предварительного анализа информации, содержащейся в СМИ и поступающих в Госслужбу многочисленных обращений граждан установлено, что новые тарифы на интернет-услуги устанавливаются на коллективной основе субъектами естественных монополий и рядом частных провайдеров, являющихся основными участниками соответствующего рынка, устанавливаются одинаковые цены на те же услуги (одинаковые скорости и пакеты), и этот процесс осуществляется интернет-провайдерами, действующими в стране, наблюдаются первые признаки того, что это будет осуществляться через согласованные действия или отношения картельного типа.

Для справки сообщаем, что в настоящее время основы деятельности хозяйствующих субъектов регламентируются Кодексом конкуренции, вступившим в силу с 1 июля текущего года. Согласно требованиям Кодекса, горизонтальные (картельные сделки) и вертикальные соглашения, в том числе согласованные действия, которые могут иметь или не иметь последствий, ограничивающих конкуренцию, запрещены и не имеют значения с момента их заключения. Кроме того, Кодексом запрещены и действия хозяйствующих субъектов по злоупотреблению единоличным или совместным доминирующим положением в целях ограничения конкуренции.

Принимая во внимание социальное, экономическое и стратегическое значение рынка услуг широкополосного доступа в интернет, Государственной службой начато расследование по признакам нарушения требований Кодекса конкуренции на соответствующем рынке с целью выявления на соответствующем рынке согласованных действий, горизонтальных и вертикальных соглашений, рыночных отношений картельного типа, установления применения низких и высоких монопольных цен и предотвращения злоупотреблений доминирующим положением путем ограничения возможностей выбора клиентов.

В связи с этим Государственной службой участникам рынка были адресованы письма-запросы, проведен ряд встреч и запрошена соответствующая информация. В соответствии с результатами исследований, Государственная служба примет соответствующие законодательные меры", - говорится в сообщении Госслужбы.

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