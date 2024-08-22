Пользователи метро обрадуются новым улучшениям

После повышения стоимости проезда в общественном транспорте граждане надеялись, что улучшится и качество обслуживания. Однако в бакинском метро все еще курсируют старые вагоны.

Как заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, в настоящее время на трех линиях функционирует 61 поезд. В ближайшее время с целью расширения вагонного парка планируется доставка новых составов. По его словам, два из них уже прибыли в Баку, передает Day.Az.

Представитель структуры добавил, что установка кондиционеров в старых поездах технически невозможна. Это связано с отсутствием подходящих средств снабжения для установки охлаждающих баков и электрических линий в обоих направлениях вагона.

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