Состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджана

3 сентября 2024 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Агентстве развития медиа.

В заседании под руководством председателя Наблюдательного совета агентства Дагбеи Исмайлова участвовали члены Наблюдательного совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шихлы, заведующий сектором СМИ отдела по работе с неправительственными организациями Администрации Президента Кямран Гасанов, исполнительный директор Агентства Ахмед Исмайлов и руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов.

В соответствии с повесткой заседания были утверждены результаты конкурса по производству и распространению аудиовизуальной продукции на основе государственного заказа и "Устав Нахчыванского регионального управления Агентства развития медиа Азербайджанской Республики".

Наряду с этим, состоялось подробное обсуждение направлений деятельности, стратегических целей и планов агентства на текущий год, а также предстоящих к реализации мероприятий и проектов.

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