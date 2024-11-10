https://news.day.az/society/1705681.html

В Египте разбился автобус с азербайджанскими туристами - более 40 пострадавших

По меньшей мере 41 человек пострадал в результате аварии автобуса возле города Рас-Сидр в Египте. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az. Согласно информации, пострадали также туристы из Азербайджана, Казахстана, России и Украины. Пострадавшие уже доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.