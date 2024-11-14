Объявлена регистрация на международный конкурс "Азербайджанский кубок танца"

1 декабря в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде состоится международный конкурс "Азербайджанский кубок танца", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана,

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе АТА.

Конкурс проводится среди разных возрастных категорий, с различными видами танцев (фольклорный этнический, фольклорный стилизованный, фольклорное шоу, мировые народные танцы, беллиданс, классический индийский, болливудский, классический танец, модерн, шоуданс, стилизация бальных танцев, хип-хоп шоу, уличный танец, брейк-данс, акробатический\гимнастический танец, черданс).

Победители будут объявлены в соответствии с установленными международными критериями оценки. Жюри состоит из заслуженных и народных артистов нашей страны.

"Цель нашего конкурса состоит в том, чтобы молодежь могла эффективно проводить досуг и раскрывать свои таланты. Мы думаем, что наша поддержка будет способствовать самосовершенствованию молодежи, формированию чувства здоровой конкуренции и уверенности в себе, их социализации. Наша миссия - еще больше укрепить культурные ценности, представить суть танцевального искусства, сочетающего в себе элементы всех видов искусства, позволяющего гармонию личности, ее духовного и физического развития", - отметил руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов.

Участников просят обязательно ознакомиться с условиями, изложенными в положениях, направленных им для участия в конкурсе, а затем, заполнив форму заявки в правильном порядке, отправить на адрес электронной почты [email protected]

Место проведения: Дом Культуры имени Саттара Бахлулзаде

Дата: 01.12.2024 09.00

Срок регистрации: 27.11.2024 18.00

Примечание. Для получения положения о конкурсе, формы заявки, дополнительной информации и всех вопросов, которые могут возникнуть, вы можете связаться по мобильному номеру 050-250-22-93.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az