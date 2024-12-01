В Азербайджане некоторые безработные будут ежемесячно получать деньги

"Выплата по страхованию от безработицы распространяется не на всех. Существуют определенные правила. В случаях, предусмотренных соответствующей статьей Закона о страховании по безработице, она распространяется на выплаты лицам, с которыми расторгнут трудовой договор".

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник управления выплат по страхованию от безработицы Эльдар Алиев.

По его словам, выплата по страхованию от безработицы, как правило, является формой меры, направленной на компенсацию физическим лицам утраченной заработной платы, и выплачивается физическим лицам, с которыми был расторгнут трудовой договор:

"Не существует формы социального обеспечения под названием пособие по безработице. В зависимости от страхового стажа безработного заявителя и статьи увольнения, гражданам назначается либо 50 процентов утраченной среднемесячной заработной платы, либо минимальный страховой платеж.

Как известно, минимальная страховая выплата равна принятой в стране минимальной месячной зарплате. Это минимальный лимит страховой выплаты. Максимальный лимит равен сумме среднемесячной зарплаты по стране за последний год. На данный момент это 933 маната 80 гяпиков".