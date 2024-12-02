Подана кассационная жалоба на приговор по делу известного продюсера

В Баку подана кассационная жалоба на решение по делу продюсера Тараны Самедовой и ее знакомого Расима Гасанова, обвиняемых в вымогательстве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.az, жалоба будет рассмотрена в Верховном суде под председательством судьи Таира Кязымова. Предварительное заседание назначено на 4 декабря.

Напомним, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Т. Самедову к шести годам лишения свободы, а Р. Гасанова - к семи годам. Бакинский апелляционный суд отклонил их жалобу на приговор.

В ходе расследования было установлено, что Т. Самедова и ее сожитель Р. Гасанов начали шантажировать Алтая Сафарова (имя и фамилия условные), угрожая распространить компрометирующие фотографии его семьи и разместить их в Instagram и других социальных сетях. За нераспространение фото они потребовали от потерпевшего 3 000 манатов. В ноябре прошлого года они получили от А. Сафарова 1 100 долларов (1 870 манатов), но вскоре начали шантажировать его повторно. На этот раз они потребовали 1 000 манатов, из которых получили только 130.

Т. Самедова и Р. Гасанов были обвинены по статье 182.2.1 (вымогательство путем угроз группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.