Можно ли получить страховую компенсацию за повреждения от взрыва в Сумгайыте?

В результате взрывов, произошедших 3 декабря в городе Сумгайыт, в квартире на территории 13-го микрорайона и в частном жилом доме на улице Сахиль в массиве Новханы баглары, был нанесен значительный ущерб. Эти события были признаны страховыми случаями.

Как сообщает Ассоциация страховщиков Азербайджана, владельцы недвижимости, которая была застрахована, могут обратиться в свои страховые компании для получения выплат после признания происшествия страховым случаем, передает Day.Az.

В Азербайджане обязательное страхование недвижимости является обязательным, и регулируется законом "Об обязательных страхованиях", принятом в 2011 году. Жилое имущество застраховано по трем категориям в зависимости от местоположения:

В Баку: страховая плата составляет 50 манатов, страховое обеспечение - до 25 тысяч манатов.

В Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване: страховая плата - до 40 манатов, страховое обеспечение - до 20 тысяч манатов.

На других территориях республики: страховая плата - 30 манатов, страховое обеспечение - до 15 тысяч манатов.

Ассоциация страховщиков подчеркивает, что такие происшествия могут произойти неожиданно, поэтому призывает владельцев недвижимости своевременно оформлять страхование.