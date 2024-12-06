https://news.day.az/society/1713360.html Задержан мужчина, нелегально ввезший в Азербайджан валюту Гражданин Рамин Джабраилзаде задержан полицией на основании информации, полученной в связи с незаконным ввозом в Азербайджан иностранной валюты. Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана. Информация подтверждена и проводятся дальнейшие расследования. В рамках расследования задержаны несколько человек.
Гражданин Рамин Джабраилзаде задержан полицией на основании информации, полученной в связи с незаконным ввозом в Азербайджан иностранной валюты.
Задержан мужчина, нелегально ввезший в Азербайджан валюту
Гражданин Рамин Джабраилзаде задержан полицией на основании информации, полученной в связи с незаконным ввозом в Азербайджан иностранной валюты.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Информация подтверждена и проводятся дальнейшие расследования.
В рамках расследования задержаны несколько человек.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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