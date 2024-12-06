Задержан мужчина, нелегально ввезший в Азербайджан валюту

Гражданин Рамин Джабраилзаде задержан полицией на основании информации, полученной в связи с незаконным ввозом в Азербайджан иностранной валюты.



Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Информация подтверждена и проводятся дальнейшие расследования.

В рамках расследования задержаны несколько человек.

Будет предоставлена дополнительная информация.