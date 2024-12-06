В Азербайджане продлен срок специальных таможенных пошлин на импортируемые шприцы

Продлен срок действия специальных таможенных пошлин, применяемых к импортным шприцам с иглой или без иглы.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, до 31 декабря 2024 года за каждую штуку пластмассовых шприцов с иглой или без иглы должна была взиматься импортная таможенная пошлина в размере 0,02 доллара США за шприц объемом 2 миллилитра или меньше, 0,025 доллара США - за объем более 2 миллилитров, но не более 5 миллилитров, 0,03 доллара США - за объем более 5 миллилитров, но не более 10 миллилитров, 0,04 доллара США - за объем более 10 миллилитров, но не более 20 миллилитров.

Этот срок продлен до 31 декабря 2029 года.