Какой будет погода в первый рабочий день недели?

Обнародован прогноз погоды на 9 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами пасмурно, ночью и утром возможны дожди. Юго-восточный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 9-11°C. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха будет находиться в пределах 75-85%.

В некоторых регионах Азербайджана также ожидаются дожди, местами возможны кратковременные ливни, а в горных районах - снег. В течение дня осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью в регионах составит 2-7°C, днем - 7-12°C. В горах ночью температура опустится до 5-10°C мороза, а днем будет колебаться от -3°C до +2°C.