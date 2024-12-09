https://news.day.az/society/1713788.html Когда пенсионеры в Азербайджане смогут получать выплаты по новым расчетам? - ВИДЕО С начала 2025 года в Азербайджане запланировано увеличение всех категорий трудовых пенсий. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, эта мера заложена в бюджете Государственного фонда социальной защиты.
Когда пенсионеры в Азербайджане смогут получать выплаты по новым расчетам? - ВИДЕО
С начала 2025 года в Азербайджане запланировано увеличение всех категорий трудовых пенсий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, эта мера заложена в бюджете Государственного фонда социальной защиты.
Депутат Вугар Байрамов в интервью телеканалу Xəzər TV пояснил, что процент индексации пенсий определяется не конкретным органом, а рассчитывается исходя из роста среднемесячной заработной платы за прошедший год.
По словам парламентария, граждане начнут получать пенсии с учетом повышения уже с февраля 2025 года.
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